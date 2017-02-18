Van Persie bilmecesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, RVP’nin fiziksel yetersizlik nedeniyle Rusya’ya götürülmediğini söylemişti. Ancak Hollandalı teknik adam bu sözün üzerine Emenike’ye 11’de yer verdi. Bu durum, "RVP hazır değildi de 2.5 aydır forma giymeyen Emenike mi hazır durumdaydı" sorusunu akıllara getirdi. RVP 2. yarıda sadece Beşiktaş derbisinde oynadı.
UEFA Avrupa Ligi son 32turu ilk maçında Rus ekibiKrasnodar'a kötü bir futbolunardından 1-0 mağlup olanFenerbahçe'de bu önemli maçagötürülmeyen Robin Van Persieile polemikler devam ediyor. Sakatlığıolmamasına rağmen fiziksel yetersizliknedeniyle RVP'nin kadroyaalınmadığını söyleyen FenerbahçeTeknik Direktörü Dick Advocaat,Emmanuel Emenike'yiilk 11'de oynatınca yaşanan polemikleryeni bir boyut kazandı. Hollandalıteknik adamın bu tercihiakıllara "Madem Van Persie fizikselaçıdan hazır değildi, 2.5aydır tek maçta forma giymeyenEmenike mi hazır durumdaydı"sorusunu getirdi. Advocaat'ınRVP'yi oynatmama sebebi hala belirsizliğinikoruyor.
5 MAÇIN 1'iNDE OYNASIN DiYE Mi BU PARA VERiLiYOR Sezonun 2. yarısının başlamasıyla birlikte sadece Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen bu maçta gol atmasına karşın ceza alan VanPersie için taraftar adeta isyan ediyor. Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Bu oyuncuya kulüp yılda 5 milyonEuro'ya yakın para veriyor.5 maçın sadece 1'inde oynamasıiçin mi bu para veriliyor. Varlıkiçinde yokluk çekiyoruz" dediler.
ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GELDİLER! Krasnodar maçı sonrasında basın mensupları Volkan Demirel'e karşılaşmanın ardından "Ne diyorsun sonuca kaptan?" sorusu yöneltti. Tecrübeli file bekçisi "Konuşacak ne kaldı ki?" yanıtını verdi. Volkan'ın takım arkadaşlarına "Yediğimiz gol olacak şey değil.Rakibin stoperi elini kolunu sallayarak ceza sahamızakadar geldi. Böyle bir gole nasıl izin veririz" diyrek sitem ettiği ifade edildi.
TRİBÜNDE SİGARA KAVGASI Krasnodar maçı oynandığı sırada Rus güvenlik görevlilerinin statta sigara içen Türk taraftara ceza kesmeye kalktığı bu yüzden statta tartışma çıktığı öğrenildi.
O DA BİZİM GİBİ BİR İNSAN! Krasnodar kalecisi Stanislav Kritsyuk ilginç bir söz sarfetti.. Başarılı file bekçisi "Fenerbahçe kötü birgün geçiriyordu. Bundan faydalanıp kazandık.Van Persie'den neden korkalım. Oda bizim gibi bir insan" dedi. Kritsyuk, rövanş için avantajlı bir skor elde ettiklerini tura yakın taraf olduklarını da ifade etti.
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