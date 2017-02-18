Yol Durumu
  1. Fenerbahçe’den moralsiz start
  2. Jose o geceyi unutamıyor!

bilmecesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, RVP’nin fiziksel yetersizlik nedeniyle Rusya’ya götürülmediğini söylemişti. Ancak Hollandalı teknik adam bu sözün üzerine Emenike’ye 11’de yer verdi. Bu durum, "RVP hazır değildi de 2.5 aydır forma giymeyen Emenike mi hazır durumdaydı" sorusunu akıllara getirdi. RVP 2. yarıda sadece Beşiktaş derbisinde oynadı.

Van Persie bilmecesi
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rus ekibi Krasnodar'a kötü bir futbolun ardından 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de bu önemli maça götürülmeyen Robin Van Persie ile polemikler devam ediyor. Sakatlığı olmamasına rağmen fiziksel yetersizlik nedeniyle RVP'nin kadroya alınmadığını söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Emmanuel Emenike'yi ilk 11'de oynatınca yaşanan polemikler yeni bir boyut kazandı. Hollandalı teknik adamın bu tercihi akıllara "Madem Van Persie fiziksel açıdan hazır değildi, 2.5 aydır tek maçta forma giymeyen Emenike mi hazır durumdaydı" sorusunu getirdi. Advocaat'ın RVP'yi oynatmama sebebi hala belirsizliğini koruyor.

5 MAÇIN 1'iNDE OYNASIN DiYE Mi BU PARA VERiLiYOR
Sezonun 2. yarısının başlamasıyla birlikte sadece Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen bu maçta gol atmasına karşın ceza alan Van Persie için taraftar adeta isyan ediyor. Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Bu oyuncuya kulüp yılda 5 milyon Euro'ya yakın para veriyor. 5 maçın sadece 1'inde oynaması için mi bu para veriliyor. Varlık içinde yokluk çekiyoruz" dediler.

ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GELDİLER!
Krasnodar maçı sonrasında basın mensupları Volkan Demirel'e karşılaşmanın ardından "Ne diyorsun sonuca kaptan?" sorusu yöneltti. Tecrübeli file bekçisi "Konuşacak ne kaldı ki?" yanıtını verdi. Volkan'ın takım arkadaşlarına "Yediğimiz gol olacak şey değil. Rakibin stoperi elini kolunu sallayarak ceza sahamıza kadar geldi. Böyle bir gole nasıl izin veririz" diyrek sitem ettiği ifade edildi.

TRİBÜNDE SİGARA KAVGASI
Krasnodar maçı oynandığı sırada Rus güvenlik görevlilerinin statta sigara içen Türk taraftara ceza kesmeye kalktığı bu yüzden statta tartışma çıktığı öğrenildi.

O DA BİZİM GİBİ BİR İNSAN!
Krasnodar kalecisi Stanislav Kritsyuk ilginç bir söz sarfetti.. Başarılı file bekçisi "Fenerbahçe kötü bir gün geçiriyordu. Bundan faydalanıp kazandık. Van Persie'den neden korkalım. O da bizim gibi bir insan" dedi. Kritsyuk, rövanş için avantajlı bir skor elde ettiklerini tura yakın taraf olduklarını da ifade etti.
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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