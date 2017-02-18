Tudor'un Galatasaray'da teknik direktörlüğe getirilmesi Hırvat basında geniş yer buldu. Hırvatistan'ın en köklü gazetelerinden Jutarnji List, "Tudor, İstanbul'un yeni kralı" başlıklı haberinde, genç hocanın Sarı- Kırmızılıların 39. yabancı teknik direktörü olduğu hatırlatıldı. Gol sitesi de, Tudor'u zorlu bir sürecin beklediğini belirterek, Hırvat hocanın iki hafta sonra Beşiktaş'a karşı önemli bir sınav vereceğine işaret etti.



BÜTÜN JUVENTUS SENİN ARKANDA

Igor Tudor'a bir destek de Juventus'tan takım arkadaşı olan Gianluigi Buffon'dan geldi. Tecrübeli kaleci, "Bütün Juventus senin arkanda. Artık Galatasaray'ı takip etmem için bir nedenim daha var. Bastır Igor" ifadesini kullandı.