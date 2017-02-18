Süper Lig'de 2 maç daha var

Süper Lig'de son haftaların flaş takımı Antalyaspor saat 13.30'da Kardemir Karabükspor'u konuk edecek. Maçı Ümit Öztürk yönetecek. Saat 16.00'da ise zirve yarışını sürdüren Medipol Başakşehir, Gaziantep'i ağırlayacak. Bu maçı ise Alper Ulusoy yönetecek