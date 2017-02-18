Şimdi de atama isyanı

Beşiktaş derbisinin pazartesi gününe alınması nedeniyle Futbol Federasyonu ile arası açılan Galatasaray'da tepkiler dinmek bilmiyor.



BÜYÜK RAHATSIZLIK DUYULDU

Sarı-Kırmızılılar bu kez de Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamalardan büyük rahatsızlık duydu. Yönetim, 3 aydır görev alamayan Barış Şimşek'in Beşiktaş-Akhisar, ligin ikinci yarısında kızağa alınan Fırat Aydınus'un da Fenerbahçe-Kasımpaşa maçına verilmesine büyük tepki gösterdi. Üstelik bu hakemlerin geçmiş istatistikleri de dikkatleri çekiyor.



İKİSİNİN DE ŞANSLI HAKEMİ!

Fenerbahçe, Aydınus'un yönettiği son 17 maçta da yenilgi yüzü görmezken, 12 galibiyet ve 5 berabeklik elde etti. Beşiktaş ise Şimşek'le son 14 maçta 10 galibiyet alırken, sadece 1 yenilgi yaşadı.



TUDOR, SİMEONE GİBİ OLACAK

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Igor Tudor'u Sarı-Kırmızılı camianın istediğini söyledi. Ergün "Tüm camiamızın ortak talebiydi aslında Igor Tudor. Bu nedenle tercih ettik. Çok hırslı, daha ilk günden bu özelliğini takıma yansıttı. Diego Pablo Simeone gibi tribünleri ateşleyecek" ifadesini kullandı