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Olaylı maçta kazanan çıkmadı

Olaylı maçta kazanan çıkmadı
TFF 1. Lig'de Samsun-Mersin İ.Y. maçı 1-1 bitti. 83. dakikada olaylar çıktı. Taraftarlar sahaya girdi. Mersin'de Sinan Kaloğlu kırmızı kart gördü. Mersin'in golü Abdülkadir'den, Samsun'un golü Kone'den geldi.
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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