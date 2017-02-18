Olaylı maçta kazanan çıkmadı

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TFF 1. Lig'de Samsun-Mersin İ.Y. maçı 1-1 bitti. 83. dakikada olaylar çıktı. Taraftarlar sahaya girdi. Mersin'de Sinan Kaloğlu kırmızı kart gördü. Mersin'in golü Abdülkadir'den, Samsun'un golü Kone'den geldi.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Gazete
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