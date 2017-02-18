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Kupada büyük heyecan

yarı final heyecanı A Spor’da yaşanacak 16.30’da Banvit ile Galatasaray, 19.30’da A.Efes ile Karşıyaka karşılaşacak.

Kupada büyük heyecan
Integral Forex'in sponsorluğunda Ankara'da düzenlenen Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda bugün yarı final heyecanı yaşanacak. 16.30'daki ilk maçta Banvit ile Galatasaray Odeabank kozlarını paylaşacak. Banvit çeyrek finalde Pınar Karşıyaka'yı, Galatasaray da Darüşşafaka Doğuş'u elemişti. 19.30'da ise bu kez Anadolu Efes-Karşıyaka maçı oynanacak. Efes çeyrek finalde Fenerbahçe'yi, Karşıyaka da Giresun'u yenmişti. İki maç da A Spor'dan canlı yayınlanacak.
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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