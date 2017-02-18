Kayseri Sergen’le tam yol ileri!

Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Kayserispor evinde Bursaspor'u 2-0 mağlup etti. Sergen Yalçın'ın takımı, 20. dakikada 10 kişi kalan rakibini Welliton ve Rotman'ın attığı gollerle mağlup etti. Bursaspor galibiyetiyle küme düşme hattından kurtulan Kayserispor, puanını 22'ye çıkartarak 14. sıraya yükseldi. Bursaspor ise son 6 maçında 5. yenilgisini aldı.