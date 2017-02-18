Karabük’e UEFA’dan 2 yıl men kararı

Karabükspor finansal fairplay kuralları çerçevesinde yaptığı yapılandırma anlaşmasının koşullarını yerine getiremedi.
KATILIM HAKKI KAZANIRSA
UEFA, Karabükspor'u 2 yıl Avrupa kupalarından men etti. Cezanın 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında katılım hakkı elde etmesi durumunda geçerli olacağı duyuruldu. Gerekçeli karara göre Karabük, yapılandırma anlaşmasının 1.2 ve 3 numaralı maddelerine uymayı başaramadı. Bunun üzerine Karabük, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi olmak üzere Avrupa kupalarına katılmaktan men edildi.
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