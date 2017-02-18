Jose o geceyi unutamıyor!

Manchester United menajeri Jose Mourinho, Avrupa Ligi'nde 3-0 kazandıkları St. Etienne maçının ardından Galatasaray vurgusu yaptı. Turun garanti olmadığını söyleyen Portekizli hoca, "G.Saray'ı ilk maç 3-0 mağlup etmiştik. İstanbul'da 3-1 geriye düştük. Çılgın bir deneyimdi. Fransa'ya güçlü gideceğiz" dedi.