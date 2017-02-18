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Jose o geceyi unutamıyor!

Jose o geceyi unutamıyor!
Manchester United menajeri Jose Mourinho, Avrupa Ligi'nde 3-0 kazandıkları St. Etienne maçının ardından Galatasaray vurgusu yaptı. Turun garanti olmadığını söyleyen Portekizli hoca, "G.Saray'ı ilk maç 3-0 mağlup etmiştik. İstanbul'da 3-1 geriye düştük. Çılgın bir deneyimdi. Fransa'ya güçlü gideceğiz" dedi.
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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