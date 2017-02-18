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Helal olsun sana

Sıcak ve içten tavırlarıyla büyük beğeni toplayan Alman yıldız, malzemeci Veli Muğlı ve ailesiyle yemek yedi... Poldi’nin bu hareketi alkış topladı.

Helal olsun sana Podolski
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sürekli ilgi odağı olan Lukas Podolski öncek gün yaptığı bir hareketle alkış topladı.

SÜRPRİZ YEMEK
Sıcak ve içten tavırları ile dikkatleri çeken Alman yıldız, takımın malzemecisi Veli Muğlı'nın davetlisi olarak ailesiyle sürpriz bir yemek yedi. Lukas Podolski o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

MESAJ YAĞMURU
Poldi, Instagram'dan paylaştığı fotonun altına "Bu güzel akşam yemeği için kardeşim Veli'ye ve eşine çok teşekkür ederim. Yemekler süperdi" yazdı. Görselin altına taraftarlardan, binlerce mesaj gelirken; ortak nokta "Helal olsun sana Podolski" oldu. İşte Alman yıldız için yapılan yorumlardan bazıları: @huseyin_ozeer: Adamsın Poldi. @dogukanigdiroglu: Senin gibisi gelmez bi daha Türkiye'ye. @gsburkargs: Gelen yabancı futbolcular bir yana Poldi bir yana adam adam. hsrenes: @poldi_ official poldi: Çay içelim ben ısmarlıyorum istediğin kadar.
Etiketler:
  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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