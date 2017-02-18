Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sürekli ilgi odağı olan Lukas Podolski öncek gün yaptığı bir hareketle alkış topladı.



SÜRPRİZ YEMEK

Sıcak ve içten tavırları ile dikkatleri çeken Alman yıldız, takımın malzemecisi Veli Muğlı'nın davetlisi olarak ailesiyle sürpriz bir yemek yedi. Lukas Podolski o anları sosyal medya hesabından paylaştı.



MESAJ YAĞMURU

Poldi, Instagram'dan paylaştığı fotonun altına "Bu güzel akşam yemeği için kardeşim Veli'ye ve eşine çok teşekkür ederim. Yemekler süperdi" yazdı. Görselin altına taraftarlardan, binlerce mesaj gelirken; ortak nokta "Helal olsun sana Podolski" oldu. İşte Alman yıldız için yapılan yorumlardan bazıları: @huseyin_ozeer: Adamsın Poldi. @dogukanigdiroglu: Senin gibisi gelmez bi daha Türkiye'ye. @gsburkargs: Gelen yabancı futbolcular bir yana Poldi bir yana adam adam. hsrenes: @poldi_ official poldi: Çay içelim ben ısmarlıyorum istediğin kadar.