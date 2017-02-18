Güneş'in Akhisar korkusu

UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel'i deplasmanda yenerek tur kapısını aralayan Beşiktaş gözünü Süper Lig'e çevirdi... Yarın Arena'da Akhisar Belediye ile karşılaşacak olan Siyah- Beyazlılar'da teknik direktör Şenol Güneş çok sıkıntılı. Tecrübeli hoca, kamuoyunda 'çantada keklik' olarak görülen maçta puan kaybı yaşanmasından endişe duyuyor. Güneş'in ilk sıkıntısı Akhisar'ın iki hafta önce Galatasaray deplasmanında aldığı 6-0'lık yenildi. Bu skorun Akhisar'ın gücünü yansıtmadığını futbolcularına anlatan Güneş, "Böyle maçlar 1 sezonda 1-2 kez yaşanır. Bizim için kesinlikle ölçü değil. Akhisar son maçını kazandı ve önemli bir çıkış içinde" ifadesini kullandı.
BU MAÇ DA EN AZ DERBİ KADAR ÖNEMLİ BAşarılı hocanın ikinci sıkıntısı ise önümüzdeki hafta oynanacak derbi... Futbolcularının Galatasaray maçını düşünerek Akhisar'a konsantre olamayacağından endişe duyan Güneş, "Eğer Akhisar'ı yenemezsek derbiye liderliği kaybetme riskiyle çıkarız. Bu maç da en az Galatasaray kadar önemli" diye konuştu. Tecrübeli teknik adam maç saatine kadar futbolcularına uyarılarda bulunmaya devam edecek.
CENK TOSUN'AÇİFTE GURUR UEFA Avrupa Ligi son32 turu ilk maçlarının "en iyioyuncusu" adayları arasında İbrahimovic,Dzeko ve Lacazetteile yarışan Beşiktaşlı CenkTosun oyların yüzde 71'ini alarakhaftanın oyuncusu seçildi.UEFA'nın sitesinde ayrıca milliyıldızımızın Hapoel Beer Shevaağlarına gönderdiği ikinci golde 'HaftanınGolü' seçildi
QUARESMA'YAHOCASINDAN UYARI GELDİ İsrail deplasmanında alınan 3-1'lik galibiyet Şenol Güneş'e yeterli gelmedi... Tecrübeli hoca maç sonunda alınan galibiyet için oyuncularına teşekkür ederken Q7'ye uyarmadan edemedi. Güneş Portekizli yıldıza, "Babel geldiğinde içeri girseydin golünü atardın, çok fazla çizgide kalıyorsun" uyarısını yaptı.
AKHİSARHAZIRLIĞI BAŞLADI UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer- Sheva'yı deplasmanda 3-1 yenen siyahbeyazlılar, Süper Lig'de yarın Akhisar Belediyespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Caner Erkin'in takımdan ayrı çalıştığı gözlendi.
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