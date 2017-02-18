Fener’de Advocaat krizi

Fenerbahçe'de Advocaatkrizi yaşanıyor...Sarı-Lacivertli takımınKrasnodar karşısında tel tel dökülmesi,kaleye ilk şutunu 64. dakikadaçekmesi, pozisyon dahibulamaması yönetimin büyük tepkisiniçekti. Kayserispor karşısındaalınan 4-1'lik yenilgi, Bursasporile 1-1 berabere kalmasıve her iki karşılaşmada oynanankötü futbol taraftarların da büyüktepkisini çekmişti. Ancak herşeyerağmen yönetim Advocaat iledevam etme kararı almış Hollandalıhocaya 1 yıllık yeni sözleşmeteklif etmişti. Fenerbahçe'ninBeşiktaş'ı kupadan elemesininardından yapılan görüşmelerolumlu geçmişti. Ancak Fenerbahçe'ninKrasnodar karşısındaortaya koyduğu futbol Sarı-Lacivertliyönetimin frene basmasınaneden oldu.
YENİDEN AYKUT KOCAMAN SESLERİ Fenerbahçe Yönetimi'nde bazı isimlerin Başkan Aziz Yıldırım'a "Gelecek sezon Advocaat ile devam etmeyelim. 1 yıllık yeni bir yapılanma yerine Fenerbahçe için kalıcı bir plan program yapalım" dediği öğrenildi. FenerbahçeAsbaşkanı Ali Yıldırım'ın sezon sonunda Aykut Kocaman'ın takımın başına getirilmesini istediği ve bu konu için AzizYıldırım'la bir görüşme yaptığı ifade edildi. Yöneticiler, savaşan, her zaman kazanmayı düşünen bir Fenerbahçe için Başkan AzizYıldırım'a baskı yapıyor.
DİCK ADVOCAAT'IANLAMAK ZOR Oktay Derelioğlu: Tamam bu kadroyu Advocaat kurmadı. Ama Fenerbahçe Pereira zamanında bu kadar kötü oynamıyordu. Van Persie, Krasnodar maçı kadrosuna neden alınmadı. Beşiktaş maçında iyiydi. En azından aylardır ortada olmayan Emenike'den iyiydi. Advocaat'ı anlamak zor.
RUSLAR BiLE ŞAŞIRDI! KrasnodarFenerbahçekarşısında 3.dakika 8. saniyde1-0 önegeçerken bugol, Sarı-lacivertlilerinUEFA AvrupaLigi'nde kalesindegördüğüen erken 2. gololdu.
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