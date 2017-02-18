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Fener’de krizi

Fener’in Kayseri, Bursaspor ve Krasnodar maçlarındaki kötü futbolu, takımın pozisyona girememesi yönetimi frene bastırdı. Yeniden teknik direktör arayışları başladı...

Fener’de Advocaat krizi
Fenerbahçe'de Advocaat krizi yaşanıyor... Sarı-Lacivertli takımın Krasnodar karşısında tel tel dökülmesi, kaleye ilk şutunu 64. dakikada çekmesi, pozisyon dahi bulamaması yönetimin büyük tepkisini çekti. Kayserispor karşısında alınan 4-1'lik yenilgi, Bursaspor ile 1-1 berabere kalması ve her iki karşılaşmada oynanan kötü futbol taraftarların da büyük tepkisini çekmişti. Ancak herşeye rağmen yönetim Advocaat ile devam etme kararı almış Hollandalı hocaya 1 yıllık yeni sözleşme teklif etmişti. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı kupadan elemesinin ardından yapılan görüşmeler olumlu geçmişti. Ancak Fenerbahçe'nin Krasnodar karşısında ortaya koyduğu futbol Sarı-Lacivertli yönetimin frene basmasına neden oldu.

YENİDEN AYKUT KOCAMAN SESLERİ
Fenerbahçe Yönetimi'nde bazı isimlerin Başkan Aziz Yıldırım'a "Gelecek sezon Advocaat ile devam etmeyelim. 1 yıllık yeni bir yapılanma yerine Fenerbahçe için kalıcı bir plan program yapalım" dediği öğrenildi. Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım'ın sezon sonunda Aykut Kocaman'ın takımın başına getirilmesini istediği ve bu konu için Aziz Yıldırım'la bir görüşme yaptığı ifade edildi. Yöneticiler, savaşan, her zaman kazanmayı düşünen bir Fenerbahçe için Başkan Aziz Yıldırım'a baskı yapıyor.

DİCK 'I ANLAMAK ZOR
Oktay Derelioğlu: Tamam bu kadroyu Advocaat kurmadı. Ama Fenerbahçe Pereira zamanında bu kadar kötü oynamıyordu. Van Persie, Krasnodar maçı kadrosuna neden alınmadı. Beşiktaş maçında iyiydi. En azından aylardır ortada olmayan Emenike'den iyiydi. Advocaat'ı anlamak zor.

RUSLAR BiLE ŞAŞIRDI!
Krasnodar Fenerbahçe karşısında 3. dakika 8. saniyde 1-0 öne geçerken bu gol, Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde kalesinde gördüğü en erken 2. gol oldu.

YEDİĞİ GOL TARİHE GEÇTİ
F.Bahçe 'nin yediği en erken gol, 2010 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 yenildikleri Lille maçında 2. dakika 4. saniyede atılmıştı.
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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