Fenerbahçe’den moralsiz start

Fenerbahçe Krasnodar dönüşü Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. 1-0'lık mağlubiyet kadar kötü futbol nedeniyle de eleştirilen sarı-lacivertli futbolcuların yüzü asıktı. İdman çift kale maçla bitti.
SON ÇALIŞMA BUGÜN Fenerbahçe, yarın oynayacağı Kasımpaşamaçının hazırlıklarını bugün yapacağıanterman ile devam edecek.
KORKUTAN iSTATiSTiK UEFA Avrupa Ligi'ndeKrasnodar'a ilk ayak maçında1-0 yenildi. Sarı-lacivertliler,Avrupa Kupaları tarihi boyuncailk karşılaşmaları kaybettiği27 turun 26'sında elenmektenkurtulamadı. Sadece 2-1 yenildiğiGöteborg'u Kadıköy'deBaliç'in golüyle 1-0 devirerekeleyebildi. Fenerbahçe, 22 Şubat'takirövanşta bu istatistiğitersine çevirmeye çalışacak.
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