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’den moralsiz start

Fenerbahçe’den moralsiz start
Fenerbahçe Krasnodar dönüşü Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. 1-0'lık mağlubiyet kadar kötü futbol nedeniyle de eleştirilen sarı-lacivertli futbolcuların yüzü asıktı. İdman çift kale maçla bitti.

SON ÇALIŞMA BUGÜN
Fenerbahçe, yarın oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün yapacağı anterman ile devam edecek.

KORKUTAN iSTATiSTiK
UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a ilk ayak maçında 1-0 yenildi. Sarı-lacivertliler, Avrupa Kupaları tarihi boyunca ilk karşılaşmaları kaybettiği 27 turun 26'sında elenmekten kurtulamadı. Sadece 2-1 yenildiği Göteborg'u Kadıköy'de Baliç'in golüyle 1-0 devirerek eleyebildi. Fenerbahçe, 22 Şubat'taki rövanşta bu istatistiği tersine çevirmeye çalışacak.
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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