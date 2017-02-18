Ersun Yanal sözü

Trabzonspor pazartesi günü sahasında oynayacağı Alanyaspor maçına yüksek motivasyon ile hazırlanıyor. Ligdeki serinin devamı anlamı taşıyan bu karşılaşma öncesi Trabzonspor yönetim kurulu da takıma destek vermek amacıyla MehmetAli Yılmaz Tesisleri'nde adeta kamp kurdu. Oyuncuların sorunları ile yakından ilgilenen yönetim, teknik direktör Ersun Yanal ile de sürekli olarak diyalog halinde. Takımın ikinci yarıdaki performansından memnun olduğunu Teknik Direktör Ersun Yanal'a aktaran Başkan MuharremUsta, tecrübeli teknik adamdan aldığı cevapla daha da motive oldu. Yanal, Başkan Usta'ya,"İkinci yarıda en çokpuan toplayan üç takımdanbiri olacağızve size söz veriyorumbu takımın bir iskeletioluşacak" dedi.
YANAL'IN PLAKA HEYECANI!
Bugüne kadar Trabzonspor'un başında 60 galibiyet yaşayan Ersun Yanal, Aytemiz Alanya maçını da kazanırsa, Trabzon'un plakası olan 61 rakamına ulaşmış olacak.
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