Yol Durumu
  1. Fener’de Advocaat krizi
  2. Castillo’ya milli forma gözüktü

sözü

Başkan Muharrem Usta ile biraraya gelen Yanal, “Trabzonspor’un bir iskeleti olacak. 2. yarının en çok puan toplayan 3 takımından biri olacağız” dedi.

Ersun Yanal sözü
Trabzonspor pazartesi günü sahasında oynayacağı Alanyaspor maçına yüksek motivasyon ile hazırlanıyor. Ligdeki serinin devamı anlamı taşıyan bu karşılaşma öncesi Trabzonspor yönetim kurulu da takıma destek vermek amacıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde adeta kamp kurdu. Oyuncuların sorunları ile yakından ilgilenen yönetim, teknik direktör Ersun Yanal ile de sürekli olarak diyalog halinde. Takımın ikinci yarıdaki performansından memnun olduğunu Teknik Direktör Ersun Yanal'a aktaran Başkan Muharrem Usta, tecrübeli teknik adamdan aldığı cevapla daha da motive oldu. Yanal, Başkan Usta'ya, "İkinci yarıda en çok puan toplayan üç takımdan biri olacağız ve size söz veriyorum bu takımın bir iskeleti oluşacak" dedi.

YANAL'IN PLAKA HEYECANI!
Bugüne kadar Trabzonspor'un başında 60 galibiyet yaşayan , Aytemiz Alanya maçını da kazanırsa, Trabzon'un plakası olan 61 rakamına ulaşmış olacak.
Etiketler:
  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar