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Curling’de tarihi başarı

Curling’de tarihi başarı
Curling branşında finalde Rusya'ya 7-2 yenilerek kızlar kategorisinde gümüş madalya kazanan Türkiye A Milli Takımı, EYOF tarihinde Türkiye'ye bu branşta ilk madalyayı getirdi. ise yarı finalde Slovenya'ya 6-3 yenilerek 4. oldu.
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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