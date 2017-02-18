Yeni Rize Şehir Stadı'nda 19.00'da başlayab maçı Halis Özkahya yönetiyor. Deplasmandan 3 puanla ayrılarak yeniden çıkışa geçmek isteyen sarı-kırmızılılar, Tudor'la yeni başlangıcın da ilk meyvesini almak amacında.

SON 7 MAÇTA 2 GALİBİYET

Öte yandan G.Saray ile Rizespor, ligde 34. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki 33 lig maçından 23'ünü Galatasaray, 5'ini Rizespor kazandı, 5 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı takımın 77 golüne, yeşil-mavililer 30 golle karşılık verebildi. Ayrıca G.Saray, ligde rakibiyle yaptığı son 7 maçtan 2'sini kazanabildi, 4 kez berabere kaldı, bir kez yenildi.







STAT: Çaykur Didi

HAKEM: Halis Özkahya



SAAT: 19:00

YAYIN: beIN SPORTS



ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Özgür, Ümit, Oboabona, M.Akyüz, Petrucci, Saadane, Ismael, Oğulcan, Jantscher, Edomwonyi.

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman



GALATASARAY: Muslera, Linnes, Semih, Chedjou, Sabri, De Jong, Selçuk, Rodrigues, Josue, Yasin, Podolski.

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor