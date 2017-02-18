Yol Durumu
  1. Karabük’e UEFA’dan 2 yıl men kararı
  2. Fener’de Advocaat krizi

’da yükselişe geçti

bu sezonki takım sıralamasını güncelledi. Kartal 21. sıraya yükseldi.

Beşiktaş UEFA’da yükselişe geçti
UEFA internet sitesinde bu seneki takım sıralamasını güncelledi. Hapoel Sheva'yı 3-1 yenen Beşiktaş 21. sıraya yükseldi. Krasnodar'a yenilen Fenerbahçe 33'üncü sıraya gerilerken, Olympiakos ile 0-0 berabere kalan Osmaslıspor 38'inci oldu. İlk üç sırada ise Real Madrid, Paris Saint Germain ve Barcelona yer aldı.
Etiketler: ,
  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar