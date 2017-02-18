Beşiktaş UEFA’da yükselişe geçti

UEFA internet sitesinde bu seneki takım sıralamasını güncelledi. Hapoel Sheva'yı 3-1 yenen Beşiktaş 21. sıraya yükseldi. Krasnodar'a yenilen Fenerbahçe 33'üncü sıraya gerilerken, Olympiakos ile 0-0 berabere kalan Osmaslıspor 38'inci oldu. İlk üç sırada ise Real Madrid, Paris Saint Germain ve Barcelona yer aldı.