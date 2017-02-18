Maçı İstanbul'da televizyon başında izleyen, bitiş düdüğünün ardından ise telefona sarılıp bir yöneticiyi arayan Yıldırım'ın, futbolculara verip veriştirdiği öğrenildi.
Maçı İstanbul'da televizyon başında izleyen, bitiş düdüğünün ardından ise telefona sarılıp bir yöneticiyi arayan Yıldırım'ın, futbolculara verip veriştirdiği öğrenildi.
kalan karakter 1000
sende git artık aziz senide istemiyoruz
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.