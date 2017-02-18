Yol Durumu
  1. Şimdi de atama isyanı

hepsinin biletini kesti

Fenerbahçe, Krasnodar karşısında sezonun belki de en kötü futbollarından birini sergileyip 1-0 mağlup olurken, başkan öfkesinden çılgına döndü.



Maçı İstanbul'da televizyon başında izleyen, bitiş düdüğünün ardından ise telefona sarılıp bir yöneticiyi arayan Yıldırım'ın, futbolculara verip veriştirdiği öğrenildi.

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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi 10:15
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ufb1453 ufb1453

sende git artık aziz senide istemiyoruz

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cevapla 18.02.2017 11:32
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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