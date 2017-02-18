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2. Cavcav dönemi başlıyor!

2. Cavcav dönemi başlıyor!
İlhan Cavcav'ın vefatı sonrası Gençlerbirliği'nde yeni başkan bugün seçiliyor... İlhan Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav'ın tek aday olduğu olağanüstü genel kurul, saat 09:30'da Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda başlayacak.
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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