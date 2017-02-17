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Son kurbanı Beşiktaş

Pazartesi günü ligde Galatasaray’ı farklı yenen dün de Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ı devirip yarı finale yükseldi. 20 sayı atan ABD’li yıldız galibiyeti getirdi.

Son kurbanı Beşiktaş
Basketbol Integral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçında Banvit, Beşiktaş Sompo Japan 66-57 yendi. Karşılıklı basketlerle geçen ilk çeyrek 16-16'lık eşitlikle tamamlandı. 2. çeyreğin 4. dakikası da 24-24 eşitlikle geçildi. Fakat Beşiktaş, soyunma odasına 34-33 önde gitti. Clark, Roll ve Thompson ile farkı açan (48-42) Beşiktaş, son periyoda 48-44 önde girdi. Son çeyrekte Banvit hücumda ve savunmada etkili oldu. Pota altında iyi kullanan Banvit, Theodore ve Vidmar ile 37. dakikada farkı 8'e çıkardı. İyi oyununu sürdüren Banvit, sahadan 66-57 galip ayrılarak yarı finalist oldu
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