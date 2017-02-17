Son kurbanı Beşiktaş

Basketbol IntegralForex ErkeklerTürkiye Kupası'ndaçeyrek final maçındaBanvit, BeşiktaşSompo Japan'ı66-57 yendi. Karşılıklıbasketlerle geçen ilkçeyrek 16-16'lık eşitlikletamamlandı. 2. çeyreğin4. dakikası da24-24 eşitlikle geçildi.Fakat Beşiktaş, soyunmaodasına 34-33önde gitti. Clark, Rollve Thompson ile farkıaçan (48-42) Beşiktaş,son periyoda 48-44önde girdi. Son çeyrekteBanvit hücumda vesavunmada etkili oldu.Pota altında iyi kullananBanvit, Theodore veVidmar ile 37. dakikadafarkı 8'e çıkardı. İyi oyununusürdüren Banvit,sahadan 66-57 galip ayrılarakyarı finalist oldu
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