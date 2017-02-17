Son kurbanı Beşiktaş

Basketbol Integral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçında Banvit, Beşiktaş Sompo Japan'ı 66-57 yendi. Karşılıklı basketlerle geçen ilk çeyrek 16-16'lık eşitlikle tamamlandı. 2. çeyreğin 4. dakikası da 24-24 eşitlikle geçildi. Fakat Beşiktaş, soyunma odasına 34-33 önde gitti. Clark, Roll ve Thompson ile farkı açan (48-42) Beşiktaş, son periyoda 48-44 önde girdi. Son çeyrekte Banvit hücumda ve savunmada etkili oldu. Pota altında iyi kullanan Banvit, Theodore ve Vidmar ile 37. dakikada farkı 8'e çıkardı. İyi oyununu sürdüren Banvit, sahadan 66-57 galip ayrılarak yarı finalist oldu