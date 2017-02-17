Shakhtar Donetsk Celta’yı devirdi

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AVRUPA Ligi'nde dün diğer sonuçlar: M.Gladbach-Fiorentina: 0-1, Celta- Shakhtar: 0-f, Ludogorets-Kopenhag: 1-2, Astra-Genk: 2-2, Alkmaar-Lyon: 1-4, Rostov-S.Prag: 4-0, Gent-Tottenham: 1-0, Anderlecht-Zenit: 2-0 A.Bilbao-Apoel: 3-2, L.Warşova-Ajax: 0-0, M.United-St.Etienne: 3-0, PAOKSchalke: 0-3, Villarreal-Roma: 0-4.
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