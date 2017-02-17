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Sabri devlerle yarışıyor!

G.Saray’da 15. teknik direktör ile çalışmaya başlayan tecrübeli yıldızı sadece Javier Zanetti geçebildi...

Sabri devlerle yarışıyor!
Takımın en tecrübeli isimlerinden biri olan Sabri Sarıoğlu'nun Galatasaray'da çalıştığı 15. teknik adam Tudor olmuştu.

TERRY'Yİ GEÇTİ
Yıldız futbolcu bu alanda birçok önemli yıldızı sollamayı başardı. Listede sadece Javier Zanetti'ye (17 hoca) geçilen Sabri, John Terry (13 hoca), Iker Casillas (13 hoca) ve Xavi'yi (11 hoca) geçme başarısı gösterdi.
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