Kupayı kazanmak istiyoruz

Attığı 20 sayıyla maçın yıldızı olan Banvit'li Jordan Theodore, Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi. Beşiktaş karşısında çok zorlu bir maç oynadıklarını söyleyen ABD'li guard, "Üç çeyrek istediğimiz oyunu sergileyemedik. Fakat son 10 dakikada gerçek kimliğimize bürününce skorda üstünlüğü ele geçirdik. Hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak. Çok önemli rakiplerimiz var. Ama böyle mücadele edersek başarırız" şeklinde konuştu.