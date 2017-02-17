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evinde Bursa'yı ağırlıyor

Kayserispor evinde Bursayı ağırlıyor
Süper Lig'de 21. hafta bugün oynanacak tek maçla başlıyor. Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Kayserispor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da start alacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
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