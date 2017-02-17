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Kadıköy’de görüşüRUS

Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında sezonun en etkisiz futbollarından birisini sergileyen F.Bahçe 4. dakikada Claesson’un attığı gole yanıt veremedi... Kanarya çarşamba günü Kadıköy’de rövanşa çıkacak

Kadıköy’de görüşüRUS
Fener işi rövanşa bıraktı... UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Krasnodar'la Rusya'da karşılaşan Sarı-Lacivertliler 1-0 mağlup oldu. Kanarya rakibi önünde çarşamba günü Kadıköy'de rövanşa çıkacak... 4. dakikada Krasnodar, gelişen ilk ciddi atağında golü buldu. Wanderson'un ortaladığı topa penaltı noktası üzerinde Claesson kafayla vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'in solunda filelerle buluştu: 1-0. 38. dakikada Ramirez'in ortasında Podberezkin, bekletmeden vurdu ancak Volkan soluna gelen topu yatarak kontrol etti.

EN TEHLİKELİ ATAĞIMIZ 89. DAKİKADA GELDİ
63. dakikada Lens sert kesti, savunma son anda araya girdi. 67. dakikada Sow ceza sahasında iyi döndü ama çok yumuşak bir vuruş çıkardı. 77. dakikada Krasnodar tehlikeli geldi. Kalesini zamanında terkeden Volkan golü önledi. 89. dakikada Fenerbahçe en etkili atağını geliştirdi. Alper sağ çaprazdan vurdu ama kaleci topu çelince maç 1-0 bitti.

AVRUPA LİGİ TARİHİNİN EN KÖTÜLERİNDEN!
Krasnodar karşısında sezonun en etkisiz futbollarından birisini sergileyen Fenerbahçe özellikle hücumda çok kısır kaldı. Rakip kaleye 2 şut gönderebilen Sarı-Lacivertliler, Avrupa Ligi tarihinde sadece üç maçta dün geceki karşılaşmadan daha az isabetli şut çekmişti. Bu maçlar Braga, Lazio ve BATE'ye karşıydı.
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