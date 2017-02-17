İşte Advocaat'ın istediği Krasnodarlı

Hollandalı hocanın istediği futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı.
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Bence Krasnodar antreönörünü takımda görmek istemiştir.
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kalan karakter 1000
Bence Krasnodar antreönörünü takımda görmek istemiştir.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.