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İşte Advocaat'ın istediği Krasnodarlı

Teknik Direktörü , dünkü maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, "Krasnodar'dan bir ismi kadromda görmek istiyorum" sözünü sarf etmişti.


Hollandalı hocanın istediği futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı.

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  • 17 Şubat 2017, Cuma 10:07
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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d&#252;r&#252;st dürüst

Bence Krasnodar antreönörünü takımda görmek istemiştir.

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cevapla 17.02.2017 10:38
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