Herkes haddini bilecek

Bugüne kadar beyefendi kimliği ile ön plana çıkan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dünkü basın toplantısında çok sert açıklamalar yaptı... Karabük Başkanı Feridun Tankut'a yanıt veren Özbek, "Her başkan temsil ettiği camianın yüzüdür. Kimsenin Galatasaray'a etik veya ahlâk dersi verme haddi yoktur. Bütün Türkiye, bütün dünya bunu bilmeli. Kim olursan ol bu ifadeleri kullanamazsın. Bu ifadeleri reddediyorum, kullanan kişileri de kınıyorum. Karabük Başkanı için bir şey söylemek istemiyorum; yasalarımız var, federasyonumuz var. Savcılar, federasyon çalışanları söylenenleri analiz etsinler istiyorum. İnsanları düşmanlığa sevk edici ifade kullanmak kimsenin haddi değil. Herkes haddini bilmeli" diye konuştu.



BİZİ KASIT ARAMA NOKTASINA GETİRMEYİN

TFF'nin Beşiktaş derbisinin saatini değiştirmesine de sert çıkan Dursun Özbek, "Bu hafta Avrupa ile lig maçları arasına 63-64 saat fark koymuşlar, haftaya fark 94-95 saat. Neden? Kasıt arama noktasına getirmeyin insanları. Kasıt aranmaya başlandığında iş başka yere gidiyor. Alınan kararı kabul etmiyorum. Federasyonun bu tip tartışmalara fırsat vermemesi lazım. Onları açıklamaya davet ediyorum" dedi.



RAKAMLAR DEĞİL RUH ÖNEMLİ

Önceki gün Florya'da iş başı yapan Igor Tudor için imza töreni düzenlendi. Hırvat hoca, "Odaklandığınız sistemler vardır. 3'lü defans, 4'lü defans ya da çift forvet önemli değil. Takımda görmek istediğim şey takım ruhu... Fedakarlıklar daha önemli. Benim takıma vermek istediğim ve beklediğim defans yapıyorsak 10 kişiyle defans hücum yapıyorsak da aynı şekilde 10 kişiyle hücum... Hayatta hiçbir şey kolay değil. Biraz zamana ihtiyaç var ama çok da fazla zamana değil. Beşiktaş maçında değişimleri göreceksiniz" dedi.



TUDOR'UN YERİNE ZORAN BARİSİC

Igor Tudor'u Galatasaray'a kaptıran Karabükspor yeni hocasını buldu... Karadeniz kulübünün 46 yaşındaki Avusturyalı teknik adam Zoran Barisic ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Daha önce Rapid Wien'de görev yapan Barisic'in dün Antalya'da Başkan Feridun Tankut ile görüşerek el sıkıştığı belirlendi. Başarılı hocanın yarın Antalyaspor maçını tribünden izleyeceği de gelen bilgiler arasında.