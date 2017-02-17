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Curling’de Rusya’yı devirdik: 6-4

Olimpik Kış Festivali’nde yarı finale yükseldi.

Curling’de Rusya’yı devirdik: 6-4
'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) curling kızlarda Türkiye A takımı, grup maçında Rusya'yı 6-4 yenerek yarı finale yükseldi.

B TAKIMI POLONYA'YA YENİLDİ
Gruptaki diğer maçta Türkiye B takımı, Polonya'ya 10-3 yenilerek organizasyona veda etti.
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