Chedjou 11’e dönüyor kadro değişiyor

Galatasaray'ın başında dün 2. idmanına çıkan Igor Tudor, yarın oynanacak Çaykur Rizespor maçının 11'ini oluşturmaya başladı. Sürekli kafayla yenilen gollerin önüne geçmek isteyen Hırvat hocanın Chedjou'yu 11'e almayı düşündüğü öğrenildi. Kamerunlu yıldızın partneri de büyük ihtimalle Ahmet Çalık olacak. Tudor ayrıca orta alandaki direnci artırmak için De Jong, Tolga ve Selçuk'u birlikte oynatmayı planlıyor. Kesin 11 bugünkü idmanda netleşecek.