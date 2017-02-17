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Banker LeBron

NBA’in en çok kazananı, 86 milyon dolarlık geliriyle oldu

Banker LeBron
Forbes dergisinin maaş ve sponsor gelirlerini hesaba katarak hazırladığı listede, bu sezonun en çok kazanan NBA oyuncularına yer verildi. Cleveland Cavaliers'ın yıldızı , 55 milyonu sponsorlardan olmak üzere 86 milyon dolarlık geliriyle üst üste üçüncü kez NBA'in en çok kazanan basketbolcuları listesinde zirvede yer aldı. Sıralamada Golden State Warriors'ın yıldız basketbolcuları Kevin Durant 62,5 milyon, Stephen Curry ise 47,1 milyon dolarla James'i takip etti. Araştırmada NBA'in 2017 yılındaki en değerli ilk 10 takımı da sıralandı. İlk sırada 3.3 milyar dolarlık piyasa bedeliyle New York Knicks yer aldı.
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