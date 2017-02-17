Banker LeBron

Forbes dergisinin maaş ve sponsor gelirlerini hesaba katarak hazırladığı listede, bu sezonun en çok kazanan NBA oyuncularına yer verildi. Cleveland Cavaliers'ın yıldızı LeBron James, 55milyonu sponsorlardanolmak üzere 86 milyondolarlık geliriyleüst üste üçüncü kezNBA'in en çok kazananbasketbolcularılistesinde zirvede yeraldı. Sıralamada Golden State Warriors'ın yıldız basketbolcuları Kevin Durant 62,5 milyon, Stephen Curry ise 47,1 milyon dolarla James'i takip etti. Araştırmada NBA'in 2017 yılındaki en değerli ilk 10 takımı da sıralandı. İlk sırada 3.3milyar dolarlık piyasabedeliyle New YorkKnicks yer aldı.
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