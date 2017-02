Avrupa’nın fethine ilk adım

Osmanlıspor Yunanistan'dan avantajlı dönüyor. Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında Olympiakos ile 0-0 berabere kaldı. 14'te kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Martins'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı. 41'de sol kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Botia'nın şutunda kaleci Karcemarskas topu kornere çeldi. 42'de Cardozo'nun ceza sahası içinde yerden vuruşunda kaleci Karcemarskas gole izin vermedi. 44'te Ndiaye'nin vuruşunda defans topu kornere gönderdi.



OLYMPIAKOS 74'TE 10 KİŞİ KALDI

Maçın 55. dakikasında Seba'nın şutunda Karcemarskas topu son anda çıkardı. 57'de köşe atışında Martins'in gelişine vuruşunda Karcemarskas topu inanılmaz çıkardı. 74'te Prochazka'ya tehlikeli harekette bulunan Viana kırmızı kart gördü. Osmanlıspor rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunun kontrolünü elinde tutmasına rağmen gol atamadı. Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.



FUTBOLCULARIMA GÜVENİYORUM

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay rövanş maçında futbolcularına güvendiğini söyledi. Tecrübeli hoca, "Turu geçmek için her şeyimizi ortaya koyacağız. Kendi evimizde avantajlı bir skorla çıkacağız" ifadesini kullandı.



HER TÜRLÜ GALİBİYET TURU GETİRECEK

Osmanlıspor 23 Şubat'ta Olympiakos ile Ankara'da rövanş maçına çıkacak. İlk maçta rakibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalan Osmanlıspor her türlü galibiyette turu geçecek. Gollü beraberliklerde ise Olympiakos son 16'ya kalacak.