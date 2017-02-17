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’ın rakibi

WBC’nin 3 numarasında yer alan Milano’da kentinde 15. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Avni Yıldırım’ın rakibi Sushchyst
İlk 14 maçının tamamını kazanan Sivaslı boksörümüz Avni Yıldırım yeni mücadelesini Belaruslu Belaruslu Sushchyts karşısında yapacak. Almanya'da çıktığı son maçında WBC Uluslararası Gümüş Kemer maçında WBC'nin 7 numarası Haitili Schiller Hyppolite ile karşılaşmıştı. Ringden 3 .rauntta nakavtlı galibiyetle ayrılan Avni Yıldırım dünya sıralamasında 3. sıraya kadar çıktı. Başta Arda Turan ve Rafet El Roman olmak üzere birçok ünlü ismin desteğini arkasına alan , Belaruslu rakibini yenmek için çok çalıştığını söyledi.
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