Avni Yıldırım’ın rakibi Sushchyst

İlk 14 maçının tamamını kazanan Sivaslıboksörümüz Avni Yıldırım yeni mücadelesiniBelaruslu Belaruslu Sushchyts karşısındayapacak. Almanya'da çıktığı son maçındaWBC Uluslararası Gümüş Kemer maçındaWBC'nin 7 numarası Haitili Schiller Hyppoliteile karşılaşmıştı. Ringden 3 .rauntta nakavtlıgalibiyetle ayrılan Avni Yıldırım dünya sıralamasında3. sıraya kadar çıktı. Başta Arda Turanve Rafet El Roman olmak üzere birçok ünlüismin desteğini arkasına alan Avni Yıldırım, Belaruslurakibini yenmek için çok çalıştığını söyledi.
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