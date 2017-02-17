Yol Durumu
  1. Banker LeBron
  2. Kayserispor evinde Bursa'yı ağırlıyor

Alp disiplininde zafer İtalyan’ın

Alp disiplini slalomda İtalyan altın kazandı.

Alp disiplininde zafer İtalyan’ın
2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) erkekler Alp disiplini slalom yarışında birinciliği İtalyan sporcu kazandı. Hırvat Leon Nikic 1.44.19'la gümüş, Fransız Augustin Bianchini de toplamda 1.44.81'le üçüncü sıraya yerleşerek, bronz madalya elde etti. Türkiye adına en iyi dereceyi 20. olan Berkin Usta elde etti.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar