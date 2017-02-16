Yol Durumu
  1. Sabri hala oynuyor mu?
  2. Çağla Büyükakçay ilk turda elendi

Ve Eskişehirspor Denizli’ye teslim

Ve Eskişehirspor Denizli’ye teslim
Eskişehirspor' da Mustafa Denizli dönemi başladı. Alpay Özalan ile yolları ayıran Kırmızı Şimşekler takımın başına tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli'yi getirdi. Mustafa Denizli ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi. Eskişehirspor Yönetimi, Denizli'nin istediği tüm şartları kabul etti. Başkan Halil Ünal'dan gelen teklifi kabul eden Mustafa Denizli, en büyük hedeflerinin Eskişehirspor'u yeniden Süper Lig'e çıkarmak olduğunu ifade etti.
Etiketler:
  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar