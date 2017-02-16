Ve Eskişehirspor Denizli’ye teslim

Eskişehirspor' da Mustafa Denizli dönemi başladı. Alpay Özalan ile yolları ayıran Kırmızı Şimşekler takımın başına tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli'yi getirdi. Mustafa Denizli ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi. Eskişehirspor Yönetimi, Denizli'nin istediği tüm şartları kabul etti. Başkan Halil Ünal'dan gelen teklifi kabul eden Mustafa Denizli, en büyük hedeflerinin Eskişehirspor'u yeniden Süper Lig'e çıkarmak olduğunu ifade etti.