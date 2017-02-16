Ve Eskişehirspor Denizli’ye teslim

Eskişehirspor' da Mustafa Denizlidönemi başladı. Alpay Özalan ile yolları ayıranKırmızı Şimşekler takımın başına tecrübeliteknik adam Mustafa Denizli'yi getirdi.Mustafa Denizli ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığıbildirildi. Eskişehirspor Yönetimi,Denizli'nin istediği tüm şartları kabul etti.Başkan Halil Ünal'dan gelen teklifi kabuleden Mustafa Denizli, en büyük hedeflerininEskişehirspor'u yeniden Süper Lig'e çıkarmakolduğunu ifade etti.
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