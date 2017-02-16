Van Persie şoku!

Fenerbahçe bugün oynayacağı Krasnodar maçı için Rusya'ya gitti... Rusya'da konsolosluk görevlileri tarafından çiçeklerle karşılandı. Teknik Direktör Advocaat, van Persie ile cezalı Martin Skrtel'in kadroya almadı. UEFA listesinden çıkarılan Stoch ile Salih Uçan da kadroya alınmadı. Affedilen Emenike ile Van der Wiel ise kafilede yer aldı.
HENÜZ HAZIR DEĞİL Van Persie'nin kadroya alınmaması sonrası Hollandalı yıldızın sakat olduğu iddiaları ortaya atıldı. Ancak Teknik Direktör Advocaat, basın toplantısında herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı. Hollandalı hoca, "Van Persie şu an bizimle değil. Çünkü daha fit olması gerekiyor. Fit olması için Türkiye'de çalışıyor. Onu daha hazır olması için kadroya almadım" açıklaması yaptı. Hollandalı hocanın bu sözleri büyük şaşkınlık yarattı. Van Persie'nin Beşiktaş maçındaki performansı ayakta alkışlanmıştı.
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