Trabzonspor’da büyük temizlik

Trabzonspor Yönetimi'ni sezon sonunda büyük bir temizlik harekatı bekliyor. 52 tane sözleşme oyuncusu bulunan bordo- mavili yönetim, UEFA kriterlerine takılmamak için bu sayıyı 25'e düşürmek zorunda. Bu yüzden yönetim çoğu altyapıdan olan futbolcularını yine pilot takım 1461 Trabzon'a kiralamak veya yollarını ayırmak zorunda kalacak. Ayrıca sezon sonunda 3 veya 4 transfer daha yapmayı planlayan yönetimin ekonomik olarak bütçeyi aşmamak için de takımda yüksek ücret kazanan bazı isimlerle yolları ayırması gündeme gelecek. UEFA ile ilişkilerden sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, "UEFA'ya verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz" dedi.



RODALLEGA FORMAYI İSTİYOR

Trabzon'da forvet oyuncusu Rodellega, N'Doye'den formayı kapmak istiyor. İkili arasındaki son kararı antrenman performansına bakarak verecek olan Yanal ise kazanan takımı bozmak istemiyor. Ancak takımda kendisine yer açmayı çok isteyen Rodallega ise antrenmanlarda göz dolduruyor.

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YANAL ALANYA MAÇINDA BİR SÜRPRİZ YAPABİLİR

İki forvet oyuncusu Rodallega ve N'Doye arasında tercih yapmakta zorlanan teknik direktör Ersun Yanal'ın, Akyazı'daki Alanya maçında sürpriz yapabilir. Yanal'ın Rodallega'yı da motive etmek için bir değişiklik yapabileceği öğrenildi.



KİMPEMBE ÜZÜNTÜSÜ

Trabzonspor yönetimi, PSG'nin 4-0'lık zaferinde Barcelona'nın hücum oyuncularını durdurarak önemli bir yeri olan genç yıldız Kimpembe'nin transferini gerçekleştirememenin üzüntüsünü yaşıyor.







USTA'DAN KRİTİK TOPLANTI

​Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, mayıs ayına kadar kulübün ekonomik olarak rahatlaması borcun 100 milyon TL azaltılması için yönetim kurulu ile bir toplantı yapacak. Gelir gider tablosu masaya yatırılacak.