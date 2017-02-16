Savaşmayana forma yok

1-İSME GÖRE DEĞİL, MÜCADELEYE GÖRE 11
Özellikle Fatih Terim'in gidişinin ardından başlayan futbolcuya dayalı sistem, Igor Tudor'un gelişiyle birlikte sona erecek. İsme göre değil, gösterilen mücadeleye göre formayı dağıtacak olan Hırvat hocanın en büyük özelliklerinden birisi de tüm futbolculara eşit mesafede olması. Bu durum Riekerink döneminde gözden düşen isimlere yeni bir şans yaratacak.
2-TEMPO ARTACAK, İZİNLER SONA ERDİ
Riekerink döneminde en çok eleştirilen noktalardan birisi de idman tempolarının düşük olmasıydı. Karabük'teki idman metotlarıyla bazen futbolcuları bile isyan noktasına getiren Tudor aynı koşulları Florya'da da uygulayacak. Ayrıca maçların ardından verilen 2-3 günlük izinler tarihe karışacak. Futbolcular sadece 1 günlük izinlerle yetinecek.
3-DİSİPLİN GELECEK, EL-KOL YAPAN YANDI
Sezon başından bu yana Galatasaray'da birçok futbolcu Jan Riekerink'le gerilim yaşamış hatta kadro dışı cezaları da gündeme gelmişti. Sıcak olduğu kadar otoriter bir yapısı da olan Igor Tudor asla disiplinsizhareketlere taviz vermeyecek bir teknik adam. Bu nedenle artık oyundan alınan futbolcuların kulübeye tepki göstermesi pek olası gözükmüyor
4-ARTIK PAS YAPAN DEĞİL, SAVAŞAN TAKIM
Kısa sürede Karabükspor'u ligin en çok koşan ve mücadele eden takımı yapan Tudor'un ilk hedefi rakibi ısıran ve savaşan bir takım oluşturmak. İlk idmanında elindeki kronometre ile futbolcuların topu ayağından çıkarma sürelerini ölçen Tudor'la sürekli pas yapan değil, daha direkt oynayan ve kaleye daha çabuk gitmeye çalışan bir takım izleyeceğiz.
5-MAÇ İÇİNDE BİLE SİSTEM DEĞİŞECEK
Tudor'un tekniği değil fiziki kaliteyi ve mücadeleyi ön plana çıkaran futbol mantalitesi özellikle Sneijder, Podolski, Eren, Yasin ve Josue gibi yıldızları zorlayacağa benziyor. Tudor ayrıca 4-2-3-1'le beraber, 3-5-2 sistemini de sıklıkla uygulayan bir teknik adam. Bu nedenle Galatasaray'ı artık maç içlerinde bile dizilişini değiştirirken göreceğiz.
SNEİJDER'LE İLK GÖRÜŞME ÇOK SICAK
Dün Galatasaray'ın başında ilk idmana çıkan Igor Tudor antrenmanın ardından takım kaptanları Hakan, Sneijder ve Sabri ile özel bir görüşme yaptı. Riekerink'in gidişi sonrası tavrı merak edilen Sneijder'in Tudor'a çok sıcak yaklaştığı öğrenildi. Tudor kaptanlardan kendisine yardımcı olmaları istedi.
1.5 YILDA 1.4 MİLYON
KAP bildirimi yapan Galatasaray, Tudor'a bu sezon 400 bin Euro, 2017- 2018 sezonunda 1 milyon Euro ödeyeceğini açıkladı. Hırvat hoca takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşırsa 200 bin Euro daha alacak
ÖZTÜRK:YAPMA BAŞKAN!
Camianın önde gelen isimlerinden Adnan Öztürk'ün Tudor'la ilgili haberlerin ardından Dursun Özbek'i aradığı ortaya çıktı. Öztürk'ün, "Başkan bunu yapma. Karabük'ün hocasını almak bize yakışmaz" dediği öğrenildi Tudor'un mücadeleye dayalı sistemi Sneijder, Podolski, Eren, Yasin ve Josue gibi yıldızları zorlayacak.
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