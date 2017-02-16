Cimbom'un yeni teknik patronu Igor Tudor dün sabah saatlerinde Florya'ya ayak bastı. Renkli kişiliği ile kısa sürede dikkatleri çeken Hırvat hocanın yöneticilerle ilk tanışma anında kahkahalar havada uçtu. Sosyal medyada yapılan "Sabri, Tudor'a çalım attı" haberlerini takip eden Tudor'un yöneticilere ilk sorusu "Sabri hala oynuyor mu?" oldu.



SABRİ'YE SARILDI

Ardından futbolcularla tanışan genç hocanın Sabri'ye sarılması dikkatleri çekti. Takımla birlikte kısa bir toplantı yapan Tudor'un yeni öğrencileriyle hemen kaynaşması yönetimi memnun etti.



İMZA BUGÜN 15.30'DA

G.Saray'ın başında ilk idmanına dün çıkan Igor Tudor için bugün TT Arena'da imza töreni düzenlenecek. Saat 15.30'da başlayacak olan törende Başkan Dursun Özbek de yer alacak. Tudor basın mensuplarına Galatasaray'daki hedeflerini anlatacak.



YÖNETİM İSTERSE GÖNDEREBİLECEK!

Tudor'un sözleşmesinde tek taraflı fesih maddesi bulunduğu öğrenildi. Yönetim memnun kalmazsa sezon sonunda Hırvat hoca ile yollarını ayıracak. Üstelik tazminat da ödemeyecek