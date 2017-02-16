Riekerink’ten futbolculara duygusal konuşma

Kayseri yenilgisi sonrası görevine son verilen Jan Olde Riekerink dün futbolcularla vedalaştı.
AYRILIKLAR KÖTÜDÜR Florya'da bir araya geldiği futbolculara duygusal bir konuşma yapan Hollandalı teknik adamın, "Ben burada iyi işler başardığımızı düşünüyorum, güzel anılarımız başarılarımız oldu fakat bu uzun bir yolculuktur eğer bu yolda başarısızlıkla karşılaşırsanız bu yolculukta inmek zorunda kalırsınız. Ben de şimdi iniyorum. İşler iyi giderken her şey güzeldir. Kötü giderken ve başarısız giderken de ayrılıklar olur. Sizi tanıdığım için kendimi çok şanslı ve çok mutlu hissediyorum" ifadesini kullandığı öğrenildi.
HOLLANDA'DAN TEKLİFLER VAR
Artık kariyerine teknik adam olarak devam etmek isteyen Jan Olde Riekerink'in Hollanda'dan iki kulüpten teklif aldığı öğrenildi.
G.SARAY'DAN TEŞEKKÜR MESAJI Galatasaray Kulübü, yollarını ayırdığı Riekerink için teşekkür mesajı yayımladı. Mesajda, "Hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.
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