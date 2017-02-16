Quaresma’nın hedefi Oktay’ın rekorunda

Kartal' ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda bugün İsrail'in Hapoel Beer takımıyla yapacağı karşılaşmada Quaresma unvan için gol arayacak. Avrupa Kupaları'nda Beşiktaş formasıyla 11 golü olan Portekizli yıldız 14 golü olan Oktay Derelioğlu'nu yakalamayı hedefliyor.
BU SEZON 3 GOLÜ VAR Oktay Derelioğlu'nun ardından Bobo'nun Avrupa'da 12 golü bulunuyor. Quaresma bu sezon Avrupa kupalarında Beşiktaş'a 3 gol kazandırdı. Siyah-Beyazlı takımın Dinamo Kiev ile oynadığı maçta fileleri havalandıran Portekizli oyuncu İstanbul'daki Napoli ve Benfica karşılaşmalarında penaltıdan birer gol kaydetmişti.
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