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’nın hedefi Oktay’ın rekorunda

Beşiktaş formasıyla Avrupa’da 11 gol atan , Oktay Derelioğlu’nun 14 maçlık gol rekorunu kırmak istiyor.

Quaresma’nın hedefi Oktay’ın rekorunda
Kartal' ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda bugün İsrail'in Hapoel Beer takımıyla yapacağı karşılaşmada unvan için gol arayacak. Avrupa Kupaları'nda Beşiktaş formasıyla 11 golü olan Portekizli yıldız 14 golü olan Oktay Derelioğlu'nu yakalamayı hedefliyor.

BU SEZON 3 GOLÜ VAR
Oktay Derelioğlu'nun ardından Bobo'nun Avrupa'da 12 golü bulunuyor. Quaresma bu sezon Avrupa kupalarında Beşiktaş'a 3 gol kazandırdı. Siyah- Beyazlı takımın Dinamo Kiev ile oynadığı maçta fileleri havalandıran Portekizli oyuncu İstanbul'daki Napoli ve Benfica karşılaşmalarında penaltıdan birer gol kaydetmişti.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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