Podolski transferinde biten bir şey yok

Galatasaray yönetiminin Lukas Podolski'nin 1 Haziran'da Vissel Kobe'ye transferi için ile Japon kulübüyle anlaştığı iddiaları birinci ağızdan yalanlandı.



ŞU AN GELİŞME YOK

Dün Hyogo valisini ziyaret eden ziyaret eden Vissel Kobe'de teknik direktör Nelsinho, Podolski transferindeki son durumu açıkladı. Nelsinho, "Şu anda herhangi bir gelişme yok, görüşmeler devam ediyor" ifadesini kullandı. Japon basınında Podolski transferinin şubatta değil haziran ayında gerçekleşeceği öne sürülmüştü.