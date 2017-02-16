Paranın ringi

Tüm dövüş sporları meraklıları, bu karşılaşmaya kilitlendi! Sıkletindeki tüm prestijli kemerleri alan ve 49 maçlık kariyerine namağlup olarak ikinci kez veda eden Floyd Mayweather bir kez daha ringlere dönüş kararı aldı! Mayweather'ın rakibi ringlerin yeni popüler yıldızı İrlandalı Conor McGregor oldu. Organizatörlerin 'dünyanın gelmiş geçmiş en büyük boks maçı' olarak lanse ettiği karşılama için şimdiden nefesler tutuldu. Son dönemde yaptığı çıkışla Karma Dövüş Sanatları (MMA) liginin yıldızı haline gelen, geçmişin çıplak el dövüş kralı ve UFC şampiyonluk kemeri sahibi İrlandalı Conor McGregor ile yaşayan efsane Mayweather maçının finansal olarak da tarihin en büyüğü olacağı açıklandı. ABD medyası ikilinin ringe çıkması için yapılacak televizyon yayınları, bilet satışı ve sponsorluk dahil olmak üzere toplam 1 milyar dolarlık hasılat beklendiğini yazdı. Bahis miktarlarının da milyar doları geçeceği beklenen dövüşün hangi tarihte yapılacağı üzerine de bahisler şimdiden açıldı. Mayweather ve McGregor'un menajerlerinin, 17 Şubat'ta Las Vegas'da bir araya gelerek dövüş tarihini açıklayacağı öğrenildi. Daha önce profesyonel boks yapmayan Mc Gregor'un karşılaşmaya çıkabilmek için lisans başvurusu yaptığı açıklandı. İrlandalı yumruk şu sözlerle iddiasını da ortaya koydu: "Las Vegas'a lisansımı çıkartmaya gidiyorum, sonra Floyd'un hangi cehennemde olduğuna bakacağım."