Paranın ringi

Tüm dövüş sporları meraklıları, bu karşılaşmaya kilitlendi! Sıkletindeki tüm prestijli kemerleri alan ve 49 maçlık kariyerine namağlup olarak ikinci kez veda eden Floyd Mayweather bir kez daha ringlere dönüş kararı aldı! Mayweather'ın rakibi ringlerin yeni popüler yıldızı İrlandalı Conor McGregor oldu. Organizatörlerin 'dünyanın gelmiş geçmiş en büyükboks maçı' olarak lanse ettiği karşılama için şimdiden nefesler tutuldu. Son dönemde yaptığı çıkışla Karma Dövüş Sanatları (MMA) liginin yıldızı haline gelen, geçmişin çıplak el dövüş kralı ve UFC şampiyonluk kemeri sahibi İrlandalı Conor McGregor ile yaşayanefsane Mayweather maçının finansal olarak da tarihin en büyüğü olacağı açıklandı. ABD medyası ikilinin ringeçıkması için yapılacaktelevizyon yayınları, biletsatışı ve sponsorluk dahilolmak üzere toplam 1 milyardolarlık hasılat beklendiğini yazdı. Bahis miktarlarının da milyar doları geçeceği beklenen dövüşün hangi tarihte yapılacağı üzerine de bahisler şimdiden açıldı. Mayweather ve McGregor'un menajerlerinin, 17 Şubat'ta Las Vegas'da bir araya gelerek dövüş tarihini açıklayacağı öğrenildi. Daha önce profesyonel boks yapmayan Mc Gregor'un karşılaşmaya çıkabilmek için lisans başvurusu yaptığı açıklandı. İrlandalı yumruk şu sözlerle iddiasını da ortaya koydu: "Las Vegas'a lisansımıçıkartmaya gidiyorum, sonraFloyd'un hangi cehennemdeolduğuna bakacağım."
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