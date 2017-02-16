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Osmanlı istediğini aldı!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında grubunu Villareal'in önünde lider tamamlayan , Yunanistan'ta 'a konuk oldu. Dengeli geçen mücadelede tempo yüksekti, konuk ekip bulduğu pozisyonlarda kalesinde devleşen Karcemarskas'ı geçemedi ve mücadele 0-0 eşitlikle sonlandı. Ayrıca ev sahibi ekip 74. dakikada 10 kişi kaldı.

Osmanlı istediğini aldı!

, tarihinde ilk kez bir Yunan takımı ile karşı karşıya geldi. Berabere sona eren mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Ruddy Buquet yönetti.

ise Avrupa Kupaları tarihinde 3 kez Türk takımıyla karşılaştı ve bunların tamamını Galatasaray ile oynadı. Bu maçlardan 1 galibiyet ve 2 yenilgi elde etti.

OLYMPİAKOS 10 KİŞİ KALDI!
73. dakikada köşe vuruşu sonrasında Bruno Viana, Vaclav Prochazka'ya faul yaptı. Faulün ardından Bruno Viana, yerde kalan Prochazka'ya tekme attığını iyi yakalayan hakem Ruddy Buquet, Bruno Viana'ya kırmızı kartını çıkarttı ve ev sahibi ekip 10 kişi kaldı.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe 19:56
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