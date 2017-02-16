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Kupada basketbol şöleni ’da sürüyor

Kupada basketbol şöleni A Spor’da sürüyor
Ankara' da oynanan Türkiye Kupası maçlarında bugün saat 17.30'da Beşiktaş-Bandırma Banvit, saat 20.30'da da Galatasaray- Darüşşafaka Doğuş karşılaşmaları oynanacak. A Spor'dan da yayınlanacak maçlar sonunda 2 takım yarı finale adını yazdıracak.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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