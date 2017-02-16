Kupada basketbol şöleni A Spor’da sürüyor

Ankara' da oynanan Türkiye Kupası maçlarında bugün saat 17.30'da Beşiktaş-Bandırma Banvit, saat 20.30'da da Galatasaray- Darüşşafaka Doğuş karşılaşmaları oynanacak. A Spor'dan da yayınlanacak maçlar sonunda 2 takım yarı finale adını yazdıracak.