Yol Durumu
  1. Van Persie şoku!
  2. ‘Efsane Aslanlar’ tanıtıldı

Karabük’teki ekibiyle geldi Akman’a ‘evet’ dedi

Tudor, Karabük’teki 3 yardımcısını da G.Saray’a getirdi. Ayhan Akman da göreve devam ediyor.

Karabük’teki ekibiyle geldi Akman’a ‘evet’ dedi
Igor Tudor'un ekibi de dün netleşti... Hırvat hoca, Karabükspor'da çalıştığı 3 yardımcısı Hari Vukas (Yardımcı antrenör), Sandro Tomic (Kaleci antrenörü) ve Toni Modric'i (Kondisyoner) Galatasaray'a getirdi. Ayrıca Riekerink'in ekibindeki Ayhan Akman ve Fadıl Koşutan da göreve devam edecek

KARAMAN: AYNISINI YAPAMAZ
Ligde cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek olan Rizespor'un hocası Hikmet Karaman'dan ilginç Tudor açıklaması geldi. Karaman, "Karabük'te yaptıklarını Galatasaray'da uygulamasına imkan yok" diye konuştu
Etiketler:
  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar