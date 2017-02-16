Karabük’teki ekibiyle geldi Akman’a ‘evet’ dedi

Igor Tudor'un ekibi de dün netleşti... Hırvat hoca, Karabükspor'da çalıştığı 3 yardımcısı Hari Vukas (Yardımcı antrenör), Sandro Tomic (Kaleci antrenörü) ve Toni Modric'i (Kondisyoner) Galatasaray'a getirdi. Ayrıca Riekerink'in ekibindeki Ayhan Akman ve Fadıl Koşutan da göreve devam edecek



KARAMAN: AYNISINI YAPAMAZ

Ligde cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek olan Rizespor'un hocası Hikmet Karaman'dan ilginç Tudor açıklaması geldi. Karaman, "Karabük'te yaptıklarını Galatasaray'da uygulamasına imkan yok" diye konuştu