Yol Durumu
  1. Podolski transferinde biten bir şey yok
  2. Trabzonspor’da büyük temizlik

Haydi 3'lü çekiyoruz

F.Bahçe 19.00’da Krasnodar Osmanlı da saat 21.00’de Olympiakos deplasmanına çıkacak. 23.05'te ise , İsrail'de Hapoel önüne çıkacak... Rövanşlar gelecek hafta oynanacak.

Haydi 3lü çekiyoruz
Süper Lig'deki müthiş heyecan bu akşam yerini Avrupa mücadelesine bırakacak... UEFA Avrupa Ligi 32 turunda bu akşam 3 temsilcimiz sahne alacak. Saat 19.00'da başlayacak maraton gece 01.00'e kadar devam edecek. Bu akşam gözler ilk olarak Rusya'ya çevrilecek. Fenerbahçe, Krasnodar ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. 19.00'da TRT1'den naklen yayınlanacak maçı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Fenerbahçe'de cezalı Martin Skrtel ve kadroya alınmayan Van Persie forma giyemeyecek. Saat 21.00'de gözler Yunanistan'a çevrilecek. Osmanlıspor, Pire'de Olympiakos karşısına çıkacak. Fransız Buquet'in yöneteceği maç Tivibu Spor2'de olacak.

BEŞİKTAŞ İKİ GÜN MAÇ YAPACAK!
Gecenin son maçında ise sahne sırası Beşiktaş'a gelecek... Siyah-Beyazlılar, İsrail'de Hapoel Beer Sheva ile kozlarını paylaşacak. Saat 23.05'te başlayacak zorlu maçta ünlü İngiliz hakem Martin Atkinson düdük çalacak. Karşılaşmayı Tivibu Spor2 yayınlayacak. Avrupa Ligi son 32 turunda rövanş maçları önümüzdeki hafta oynanacak. Fenerbahçe çarşamba, Beşiktaş ve Osmanlıspor ise perşembe günü tur için sahaya çıkacak.
Etiketler: ,
  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar