Haydi 3'lü çekiyoruz

Süper Lig'deki müthiş heyecan bu akşam yerini Avrupa mücadelesine bırakacak... UEFA Avrupa Ligi 32 turunda bu akşam 3 temsilcimiz sahne alacak. Saat 19.00'da başlayacak maraton gece 01.00'e kadar devam edecek. Bu akşam gözler ilk olarak Rusya'ya çevrilecek. Fenerbahçe, Krasnodar ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. 19.00'da TRT1'den naklen yayınlanacak maçı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Fenerbahçe'de cezalı Martin Skrtel ve kadroya alınmayan Van Persie forma giyemeyecek. Saat 21.00'de gözler Yunanistan'a çevrilecek. Osmanlıspor, Pire'de Olympiakos karşısına çıkacak. Fransız Buquet'in yöneteceği maç Tivibu Spor2'de olacak.



BEŞİKTAŞ İKİ GÜN MAÇ YAPACAK!

Gecenin son maçında ise sahne sırası Beşiktaş'a gelecek... Siyah-Beyazlılar, İsrail'de Hapoel Beer Sheva ile kozlarını paylaşacak. Saat 23.05'te başlayacak zorlu maçta ünlü İngiliz hakem Martin Atkinson düdük çalacak. Karşılaşmayı Tivibu Spor2 yayınlayacak. Avrupa Ligi son 32 turunda rövanş maçları önümüzdeki hafta oynanacak. Fenerbahçe çarşamba, Beşiktaş ve Osmanlıspor ise perşembe günü tur için sahaya çıkacak.