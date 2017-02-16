Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında deplasmanda Rus ekibi Krasnodar ile karşılaştı. Krasnodar takımı ile aynı isimli statta oynanan ve Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Krzliak'ın yönettiği maçta skoru Viktor Claesson'un henüz ilk dakikalarda attığı kafa golü belirledi. Temsilcimiz Fenerbahçe, İsveçli oyuncunun 3. dakikada gelen golüne cevap veremeyince sahadan 1-0 yenik ayrıldı.
Bu eşleşmede son 16'ya kalacak takımı belirleyecek rövanş maçı 22 Şubat Çarşamba günü Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak.
FENERBAHÇE'NİN YEDİĞİ GOL TARİHE GEÇTİ
Krasnoda Fenerbahçe karşısında 3. dakika 8. saniyde 1-0 öne geçerken bu gol, Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde kalesinde gördüğü en erken 2. gol oldu.
Fenerbahçe'nin yediği en erken gol, 2010 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 yenildikleri Lille maçında 2. dakika 4. saniyede atılmıştı
MAÇTAN NOTLAR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Krasnodar takımıyla yapılan maçta, son oynadıkları müsabakanın ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.
Hollandalı teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de 1-1 sona eren Bursaspor maçının ilk 11'inde yer alan Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel'e cezası nedeniyle Krasnodar mücadelesinde görev veremedi. Advocaat, Bursaspor'a karşı ilk 11'de forma giyen İsmail Köybaşı ve Aatıf Chahechouhe'yu yedeğe çekti.
Advocaat, bu oyuncuların yerine Hasan Ali Kaldırım, Roman Neustaedter ve Emmanuel Emenike'yi görevlendirdi.
Fenerbahçe, Krasnodar maçına, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk, Lens, Sow, Emenike 11'i ile başladı.
Sarı-lacivertli takımda, Fabiano, Ozan Tufan, Fernandao, İsmail Köybaşı, Van der Wiel, Yiğithan Güveli ve Chahechouhe yedek kulübesinde oturdu.
EMENİKE, 2 AY SONRA SAHADA
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike, 2 ay sonra sarı-lacivertli takımla resmi maça çıktı.
Sarı-lacivertli formayı son olarak 15 Aralık 2016'da Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan Amed Sportif Faaliyetler maçında giyen Emenike, 17 Aralık'ta kadro dışı bırakıldı. Şubat ayının başında affedilen Krasnodar maçına ilk 11'de başladı. Ayrıca Emenike ile kadro dışı kaldıktan sonra affedilen Hollandalı Gregory van der Wiel de ilk kez kadroya alındı.
KRASNODAR, İKİ AY SONRA RESMİ MAÇA ÇIKTI
Rus temsilcisi Krasnodar, yaklaşık 2 ay sonra resmi maça çıktı. Rusya Premier Lig'e 5 Aralık 2016'da yapılan maçlarla ara verilirken, Krasnodar son resmi karşılaşmasını 8 Aralık'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Nice takımıyla yaptı.
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Bu akşam utanıyorum fenerliliğimden beş para etmezler insan biraz utanır...oturun seyredin nekadar rezil oynadığınızı ..sokağa nasıl çıkacaksınız bırakın iki pası alayınız bir pası yapamıyor vallahi de billahi de bu oyuncuları ikinci l,igden bile transfer etmezler...günah sizi seyredenlere seyir için zaman ayıranlara .Kayseriden 4 yediniz yok hakem şöyle yok yönetici şöyle oynayın biraz allahın cezaları insan utanır bu oyunla lige yakışmıyorsunuz,televizyon karşısında labukluğunuza kahroldum sağlığım bozuldu bu iki yazımı spor gazetesinde yazmadımmilleti kahretmemek için ama onlarda seyretmiştir sizin bu rezilliğinizi bize öyle bir gece yaşattınız ki topunuza lanet olsun.
Belki bir fenerbahçeli okur diye yazıyorum ama bu takım Aziz yıldırımın eseri ve şimdi izledim geldi ben bu kadar rezil feneri görmemiştim .Hele romanof mu ne biri var ileri pas atamıyor,vbir alper var her topu alışta yerde ,Hasan ali var adamı geçemiyor yahu bari pas verde geç yok,Şener de aynı mal yuh olsun be,Mehmet topal farklımı elle tutulacak bir adam olmaz mı, ya o kırmızı pabuçlu resmen top yanında topa arkasını döndü yani bukadarına oaaaaaaaaderler samimi söylüyorum o romanofun yerine genç takımdan sekiz kişi bulurlar yeminle diyorum ki bu oyunla bu futbolcuları satılığa çıkarsalar ve ikinci lig takımım olsa şerefsizim birisini transfer etmem Allah aşkına bu fener bu kadar ucuz mu ha bire bekliyorum antranör ikaz edecek...neh edecek kime edecek..adam kale önünde yüzde binbeşyüz olacak golü ..hayvaanat...pas vermiyor kaleye çekiyor onuda kaleciye nişanlıyor tamam çekersin ama kendine güveniyorsan ama kalecini üstüne vuracak kadar değil yapamıyacaksan pas ver kahrolası...
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