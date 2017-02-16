Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında deplasmanda Rus ekibi Krasnodar ile karşılaştı. Krasnodar takımı ile aynı isimli statta oynanan ve Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Krzliak'ın yönettiği maçta skoru Viktor Claesson'un henüz ilk dakikalarda attığı kafa golü belirledi. Temsilcimiz Fenerbahçe, İsveçli oyuncunun 3. dakikada gelen golüne cevap veremeyince sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

Bu eşleşmede son 16'ya kalacak takımı belirleyecek rövanş maçı 22 Şubat Çarşamba günü Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak.



FENERBAHÇE'NİN YEDİĞİ GOL TARİHE GEÇTİ

Krasnoda Fenerbahçe karşısında 3. dakika 8. saniyde 1-0 öne geçerken bu gol, Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde kalesinde gördüğü en erken 2. gol oldu.

Fenerbahçe'nin yediği en erken gol, 2010 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 yenildikleri Lille maçında 2. dakika 4. saniyede atılmıştı



MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Krasnodar takımıyla yapılan maçta, son oynadıkları müsabakanın ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

Hollandalı teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de 1-1 sona eren Bursaspor maçının ilk 11'inde yer alan Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel'e cezası nedeniyle Krasnodar mücadelesinde görev veremedi. Advocaat, Bursaspor'a karşı ilk 11'de forma giyen İsmail Köybaşı ve Aatıf Chahechouhe'yu yedeğe çekti.

Advocaat, bu oyuncuların yerine Hasan Ali Kaldırım, Roman Neustaedter ve Emmanuel Emenike'yi görevlendirdi.

Fenerbahçe, Krasnodar maçına, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk, Lens, Sow, Emenike 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertli takımda, Fabiano, Ozan Tufan, Fernandao, İsmail Köybaşı, Van der Wiel, Yiğithan Güveli ve Chahechouhe yedek kulübesinde oturdu.

EMENİKE, 2 AY SONRA SAHADA

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike, 2 ay sonra sarı-lacivertli takımla resmi maça çıktı.

Sarı-lacivertli formayı son olarak 15 Aralık 2016'da Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan Amed Sportif Faaliyetler maçında giyen Emenike, 17 Aralık'ta kadro dışı bırakıldı. Şubat ayının başında affedilen Krasnodar maçına ilk 11'de başladı. Ayrıca Emenike ile kadro dışı kaldıktan sonra affedilen Hollandalı Gregory van der Wiel de ilk kez kadroya alındı.

KRASNODAR, İKİ AY SONRA RESMİ MAÇA ÇIKTI

Rus temsilcisi Krasnodar, yaklaşık 2 ay sonra resmi maça çıktı. Rusya Premier Lig'e 5 Aralık 2016'da yapılan maçlarla ara verilirken, Krasnodar son resmi karşılaşmasını 8 Aralık'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Nice takımıyla yaptı.