Euro 2024 için tarihi adım

Türkiye, EURO 2024 için adaylığını açıkladı... Riva’daki toplantıda konuşan Bakan Kılıç, “Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızdan onay aldık. Adaylığımızın olumlu sonuçlanacağına inanıyorum”dedi. Demirören, “Bu yolda hep beraber hareket edeceğiz” diye konuştu.
TürkiyeEURO 2024 AvrupaŞampiyonası'na adaylığını resmenaçıkladı. TFF'nin Riva'da bulunanmerkezinde, Gençlik ve Spor BakanıAkif Çağatay Kılıç ve Demirören'indüzenlediği basın toplantısında Milli TakımlarFutbol Direktörü Fatih Terim de hazırbulundu. Demirören, bu turnuva için dahaönce 3 kez müracaatta bulunduğumuzu belirterek,"Bugün de 4. müracaatımız içinyola çıktığımız 2024 için buradayız. Adaylıkiçin 2 Mart'ta başvurumuzu yapıyoruz. Sonbaşvuru tarihi 3 Mart. Eylül 2018'de kazananaçıklanacak Bu yolda hep beraber hareketedeceğimize inancım tam"diye konuştu.
ONAYI ALDIK Gençlik ve Spor BakanıAkif ÇağatayKılıç ise "Sayın Başbakanımız'aAvrupa FutbolŞampiyonası'na adaylık yapmak istediğimizibildirdik ve onayını aldık. Türkiyeözellikle son yıllarda sayın Cumhurbaşkanımız'ıntalimat ve takibiyle, sayın Başbakanımızında takibiyle stadyumkonusunda büyük bir girişimebaşladı. Türkiye, inşaa edilen stadyum konusundaAvrupa'da 1 numara. Bu, altyapıkonusunda nereden nereye geldiğimizingöstergesidir. Bu adaylığımızın olumlu şekildesonuçlanmasıyla alacağımız yol çokfarklı şekilde geçecek" diye konuştu.
TÜRKİYE4. KEZADAY OLACAK Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek için 4. kez aday olan Türkiye, daha önceki 3 adaylığında başarılı olamadı. Türkiye 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği için de aday olmuş, sonra adaylıktan çekilmişti
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