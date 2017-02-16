Euro 2024 için tarihi adım

Türkiye EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'na adaylığını resmen açıkladı. TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Demirören'in düzenlediği basın toplantısında Milli Takımlar Futbol Direktörü Fatih Terim de hazır bulundu. Demirören, bu turnuva için daha önce 3 kez müracaatta bulunduğumuzu belirterek, "Bugün de 4. müracaatımız için yola çıktığımız 2024 için buradayız. Adaylık için 2 Mart'ta başvurumuzu yapıyoruz. Son başvuru tarihi 3 Mart. Eylül 2018'de kazanan açıklanacak Bu yolda hep beraber hareket edeceğimize inancım tam" diye konuştu.



ONAYI ALDIK

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise "Sayın Başbakanımız'a Avrupa Futbol Şampiyonası'na adaylık yapmak istediğimizi bildirdik ve onayını aldık. Türkiye özellikle son yıllarda sayın Cumhurbaşkanımız'ın talimat ve takibiyle, sayın Başbakanımızın da takibiyle stadyum konusunda büyük bir girişime başladı. Türkiye, inşaa edilen stadyum konusunda Avrupa'da 1 numara. Bu, altyapı konusunda nereden nereye geldiğimizin göstergesidir. Bu adaylığımızın olumlu şekilde sonuçlanmasıyla alacağımız yol çok farklı şekilde geçecek" diye konuştu.



TÜRKİYE 4. KEZ ADAY OLACAK

Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek için 4. kez aday olan Türkiye, daha önceki 3 adaylığında başarılı olamadı. Türkiye 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği için de aday olmuş, sonra adaylıktan çekilmişti