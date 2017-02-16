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‘Efsane Aslanlar’ tanıtıldı

‘Efsane Aslanlar’ tanıtıldı
Galatasaray'ın başarılarının, efsanelerinin anlatıldığı ve yönetmenliğinin Nebil Özgentürk'ün yaptığı 'Efsane Aslanlar Belgeseli'nin basın toplantısı yapıldı. Toplantıya 2. Başkan Cengiz Özyalçın katıldı
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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