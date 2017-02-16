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ilk turda elendi

Çağla Büyükakçay ilk turda elendi
Katar Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Çağla Büyükakçay, ilk turda İspanyol Garbine Muguruza'ya 2-0 yenilerek elendi. Dünyanın 7 numarası olan rakibi karşısında 1 saat 15 dakika mücadele eden Çağla Büyükakçay rakibine 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmek zorunda kaldı.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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